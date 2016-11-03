Натиг Алиев встретился с послом Румынии в Азербайджане

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Натиг Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Азербайджане Дана Ианку. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

В ходе встречи Натиг Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Румынией развиваются на основе стратегического партнерства, отметив также важность расширения экономических связей.

Министр энергетики сообщил, что в рамках энергетического сотрудничества предпринимаются важные шаги по реализации проекта AGRI, призванного поставлять азербайджанский газ в Европу по маршруту Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия, в то же время отметив успешную деятельность SOCAR в этой стране.

Посол Дан Ианку отметил, что в нынешних условиях политика диверсификации имеет актуальное значение, и Азербайджан является важной страной для Румынии в сфере энергетического сотрудничества. Он подчеркнул, что проект AGRI служит обеспечению энергобезопасности. В то же время он поинтересовался ходом реализации проекта “Южный газовый коридор”, а также будущими планами Азербайджана в энергетической отрасли и перспективами выхода туркменского газа на европейские рынки.