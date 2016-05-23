​Натиг Алиев: В этом году цена на нефть не превысит 60 долларов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Цена на нефть на мировом рынке в этом году не превысит 60 долларов/баррель. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев в своем интервью в программе Hesabat на ANS.

"Несмотря на то, что по итогам встречи в Дохе не было достигнуто договоренности о заморозке нефтедобычи, цена на нефть пошла вверх и пробила отметку 49 долларов/баррель. Считаю, что нефть несколько подорожает к концу года, однако не превысит 60 долларов/баррель, потому что в этом случае начнутся другие процессы, которые помешают росту цен", - отметил Н.Алиев.

Министр добавил, что в этом году не ожидается резкого роста нефтяных цен, однако в 2017 году они могут повыситься еще на 5-10 долларов.