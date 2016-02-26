​Натиг Алиев: Уже в следующем году цены на нефть вырастут и стабилизируются

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Процесс удешевления нефти на мировом рынке не продлится долго, и уже со следующего года цены на нефть вырастут и стабилизируются.

Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в ходе встречи в Баку с региональным директором BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордоном Бирреллом.

На встрече обсуждались вопросы резкого падения цен на нефть в последнее время, причины данного процесса, приоритеты будущего развития стран-производителей нефти, направления будущего сотрудничества с иностранными компаниями, принимающими участие в нефтяных проектах.

Г.Биррелл дал информацию о текущей деятельности компании и проводимых в направлении реализации Южного газового коридора работах, а также рассказал об интересующих компанию моментах. Он также выразил интерес к вопросам, которые будут вынесены на обсуждение Второго заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору, и ходе подготовки к заседанию.

Н.Алиев отметил, что подготовка к заседанию Консультативного совета завершена, и на заседании ожидается участие министров энергетики стран-участниц проекта, вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу, официальных представителей Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Государственной нефтяной компании Азербайджана, BP-Azerbaijan, Трансанатолийского трубопровода (TANAP), Трансадриатического трубопровода (TAP) и других организаций.