​Натиг Алиев: Трудности с проектом Nabucco затянули процесс транспортировки Каспийского газа в Европу

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Трудности с проектом газопровода Nabucco затянули процесс транспортировки Каспийского газа в Европу".

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в интервью изданию Natura lGas Europe.

"Проект инициирован в 2003 году и получил поддержку Евросоюза и США. Консорциум "Шахдениз" в 2007 году приступил к работам по второму этапу разработки проекта месторождения. Добыча с "Шахдениз-2" и поставки газа в Европу планировались в 2011 и 2012 годах соответственно, но отложены до 2020 года из-за политики ЕС. Это потери как для Азербайджана, так и для консорциума "Шахдениз". Мы могли бы начать экспорт в Евросоюз в период высоких цен" , - отметил Н.Алиев.

По словам министра энергетики, структура консорциума Nabucco была в корне неправильной: "В действительности, акционерами учрежденного в 2003 году Nabucco являлись компании, полностью или частично принадлежащие государству. Их цель состояла в том, чтобы транспортировать газ из Ирана, Ирака, России и Каспийского региона. Впоследствии границы сузились до Каспийского региона. Акционерами консорциума являются австрийская OMV, болгарская BEH, румынский Transgaz, венгерский FTSZ. Чисто коммерческим участником была немецкая компания RWE".

Министр добавил, что до 2011 года консорциум "Шахдениз" потратил на "Шахдениз-2" 1 млрд. долларов, однако ситуация с Nabucco оставалась неясной.

"В том же году мы получили хорошую новость: после бурения первой разведывательной скважины французская компания Total объявила, что запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 млрд. кубометров. Так в 2011 году возникла идея проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), вместе с проектом расширения Южно-Кавказского трубопровода и двух компрессорных станций, ставшая частью проекта "Шахдениз". Единственным нерешенным вопросом был маршрут доставки газа из Турции в ЕС. Встал выбор между NabuccoWest и TAP, который был сделан в пользу TAP. Так появился проект Южного газового коридора протяженностью 3 500 км", - сообщил Н.Алиев.