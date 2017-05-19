Натиг Алиев: Текущие цены устраивают всех производителей нефти

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев принял посла США в Азербайджане Роберта Секуту.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики, в ходе встречи обсуждалась текущая ситуация на мировом энергетическом рынке в преддверии 172-го заседания Совета министров стран ОПЕК и вне картеля. Стороны обменялись мнениями о влиянии экономических и политических факторов на нефтяные цены, возможных шагах по сокращению добычи такими странами как Иран, Ирак, Ливия, Саудовская Аравия, Россия и Казахстан, подчеркнули целесообразность продления соглашения до конца года.

Министр энергетики отметил, что с января, за небольшими исключениями, в целом, сохранялись стабильные цены на нефть, и текущие цены устраивают всех производителей нефти.

Посол США Р.Секута поинтересовался ходом реализации проекта Южного газового коридора, тенденциями развития газового рынка и перспективами реализуемых проектов. Министр поделился своим мнением о тенденциях на газовом рынке в ближайшем десятилетии, отметив, что в настоящее время основной задачей, стоящей перед Азербайджаном, является своевременное завершение проекта Южного газового коридора.