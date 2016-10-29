Натиг Алиев прокомментировал возможность принятия дорожной карты по стабилизации добычи нефти - ДОПОЛНЕНО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Принятие дорожной карты по стабилизации добычи нефти на заседании ОПЕК зависит в том числе от позиций Ирана и Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в Вене заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Натик Алиев.

"Все будет зависеть от стран - членов ОПЕК и, в первую очередь, таких стран, как Иран и Ирак", - сказал он.

Н.Алиев также добавил, что "если даже большинство стран‎-членов ОПЕК в какой-то степени подвержены тем настроениям, которые существуют, тем надеждам, которые питают все производящие страны на скорейшую стабилизацию цен на рынке и тенденцию к росту цены, то такие страны, как Иран и Ирак, больше заинтересованы сегодня в увеличении добычи своей нефти, увеличении объёмов, выход на те позиции, которые они всегда занимали в ОПЕК".

"Поэтому нам гораздо важнее будет узнать их точку зрения сегодня с учетом того, что может произойти до конца года", - добавил он.

Отметим, что в Вене 28-29 октября проходит специальный комитет ОПЕК по реализации алжирских договоренностей.