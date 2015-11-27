Натиг Алиев: Нефть подорожает после принятия решения ОПЕК по сокращению добычи

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Сокращение объемов добычи в Азербайджане не влияет на мировой нефтяной рынок. Согласно расчетам, Азербайджан занимает 17-е место в мире по экспорту. Как сообщает Report, об этом сказал на организованном для журналистов брифинге министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

"Нескольким государствам предлагали собраться вместе и сократить добычу нефти. Я не вижу в этом необходимости. Азербайджан может нарастить добычу, однако это не окажет влияние на продуктивность. Компании, с которыми мы имеем 30-летний контракт, предлагают нам продлить его срок. Потому что и они понимают, что это влияет на эффективность. Сокращение объемов добычи в Азербайджане не влияет на мировой нефтяной рынок", - добавил он.

Министр энергетики внес ясность в вопрос участия на конференции ОПЕК, отметив, что он не видит необходимости в этом: "Я не вижу необходимости участвовать в конференции ОПЕК. Не думаю, что они примут какое-то сенсационное решение на конференции. Сегодня объемы добычи стран ОПЕК равны 30 млн. баррелей. Хотя спрос находится в пределах 1,2-2 млн. баррелей. Иран готовится нарастить добычу на 1 млн. баррелей в сутки и направить эти объемы на экспорт. По моему мнению, ОПЕК должен принять решение по сокращению странами-участницами производственной корзины ОПЕК для того, чтобы цены пошли вверх".