Натиг Алиев надеется на финализацию соглашений между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Минэнерго Азербайджана ожидает финализации соглашений между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, по сокращению добычи нефти в субботу.

Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сказал глава Министерства энергетики Азербайджана Натиг Алиев, участвующий на заседании в ОПЕК в Вене.

По словам министра, ожидания от встречи у него очень позитивные.

"Но я думаю, что мы должны продолжать наши усилия вне зависимости от результатов этого совещания", — добавил он.