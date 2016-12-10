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    Натиг Алиев надеется на финализацию соглашений между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию

    По словам министра, ожидания от встречи у него очень позитивные.

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Минэнерго Азербайджана ожидает финализации соглашений между членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, по сокращению добычи нефти в субботу.

    Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сказал глава Министерства энергетики Азербайджана Натиг Алиев, участвующий на заседании в ОПЕК в Вене.

    По словам министра, ожидания от встречи у него очень позитивные.

    "Но я думаю, что мы должны продолжать наши усилия вне зависимости от результатов этого совещания", — добавил он.

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