Натиг Алиев: Европейские страны заверяют, что задержек в реализации TAP не будет

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Проект Южного газового коридора продвигается по графику. Задержек в его реализации нет".

Об этом сказал Report министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

"Я постоянно провожу встречи с целью ознакомления с ходом работ по проектам, входящим в Южный газовый коридор. Нет никаких задержек в реализации проектов. Считаю, что в 2020 году первый газ достигнет Европы", - отметил министр.

Н.Алиев также подчеркнул, что не все зависит от Азербайджана: "Мы делаем все, что в наших силах. В строительстве проектов "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского газопровода (TANAP), в которых непосредственно принимает участие Азербайджан, нет проблем. Работы по TAP начались в Греции, ведутся в Италии. Их власти уверяют нас, что задержек в реализации проекта в этих странах не будет".

Коснувшись инвестиционных затрат, министр отметил, что объем расходов часто меняется: "По итогам подписания итогового соглашения предусматривались инвестиции в объеме 45 млрд. долларов. Однако опыт показывает, что итоговая сумма всегда отличается. Рынок меняется. Расходы на ЮГК в настоящее время сократились на 5 млрд. долларов и оцениваются в размере 40 млрд. Первоначальные затраты на TANAP оценивались в 11-12 млрд., сейчас они сократились на 2 млрд. долларов".

По его словам, это произошло за счет снижения цен на товары и услуги на фоне удешевления нефти. Министр не исключил, что итоговая стоимость проектов может измениться и в будущем.