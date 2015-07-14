​Натиг Алиев: Азербайджанская сторона заинтересована в многочисленности пайщиков в TAP

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "К азербайджанской стороне пока не поступало официального обращения по поводу желания итальянской компании "Snam" стать пайщиком в проекте Трансадриатического трубопровода (ТАР)".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр энергетики Натиг Алиев.

По словам министра, азербайджанская сторона заинтересована в многочисленности пайщиков: "Как говорит глава государства, мы не возражаем против этого. В случае официального обращения мы не будем возражать. Сначала они должны установить, у кого хотят приобрести долю. Пока не уточнено, какая сторона желает продать свою долю".

Напомним, что во время своего выступления на выставке "Milan EXPO-2015" 9 июля в рамках визита в Италию президент Ильхам Алиев внес ясность в вопрос о желании компании "Snam" стать пайщиком в TAP. Глава государства заявил о возможности продажи одним из акционеров своей доли.