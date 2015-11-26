​Натиг Алиев: Азербайджан успешно выполняет обязательства по проекту Южного газового коридора

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с министром экономики Латвии Даной Рейзниеце-Озола.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Латвией построены на дружбе и взаимном доверии.

Министр рассказал о значении экономического сотрудничества, об историческом пути, который прошел Азербайджан в качестве нефтегазовой страны, о вкладе энергетического сектора в экономику страны. Он также отметил, что наряду с удовлетворением внутренних потребностей, Азербайджан успешно осуществляет экспорт нефти и газа, а также электроэнергии.

Н.Алиев дал информацию о глобальных и региональных нефтегазовых проектах, реализуемых при участии Азербайджана, отметил важную роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы. Министр подробно проинформировал гостью о проекте Южного газового коридора и его составных частей, запасах и этапах разработки месторождения "Шахдениз", проектах TANAP и TAP.

Министр энергетики отметил, что Азербайджан успешно выполняет взятые на себя обязательства по проекту Южного газового коридора и 50% работ по проекту уже выполнено. Н.Алиев рассказал о значении Консультативного совета проекта, отметив, что данный формат способствует обсуждению и совместному урегулированию возможных проблем, которые могут возникнуть в транзитных странах.

Министр экономики Латвии сообщила, что в энергетическом балансе ее страны приоритетное место занимают альтернативные и возобновляемые источники энергии. По ее словам, они намерены сотрудничать с Азербайджаном в целях обеспечения спроса на энергию в Латвии.