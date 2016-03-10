​Натиг Алиев: Азербайджан обладает достаточными газовыми запасами для обеспечения Южного газового коридора

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Южный газовый коридор предназначен для транспортировки газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ является основным источником поставок. Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в интервью изданию Natural Gas Europe.

Министр отметил, что в следующем десятилетии ожидается начало эксплуатации газового месторождения "Абшерон", также ведутся работы на других месторождениях.

"Азербайджан обладает достаточными газовыми запасами для обеспечения Южного газового коридора, однако проект открыт и для других стран. У нас большой опыт в этой сфере. Мы реализовали проект трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) для транспортировки азербайджанской нефти, однако в течение нескольких лет по нему начал осуществляться транзит казахстанской и туркменской нефти. Это возможно и для ЮГК", - добавил министр.