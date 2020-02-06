 Наверх

ОПЕК+ рекомендовано сократить добычу нефти из-за коронавируса

Насколько может быть снижен объем нефтедобычи в рамках ОПЕК_+?

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал членам организации сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в день, чтобы снизить последствия вспышки коронавируса на экономику. 

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg.


По данным агентства, данное решение пока носит рекомендательный характер. Этот вопрос в дальнейшем будет решать министерский комитет ОПЕК+.

Как заявил изданию министр энергетики России Александр Новак, Москва пока не готова принимать предложенные меры по снижению нефтедобычи.

По данным источников ТАСС, рекомендация техкомитета ОПЕК+ об усилении сокращения добычи еще на 600 тысяч баррелей в сутки распространяется на второй квартал 2020 года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!