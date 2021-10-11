Возобновляемые энергоносители не скоро заменят ископаемое топливо

На фоне растущих цен на газ и дефицита угля, полный отказ от традиционных энергоносителей и переход на зеленую энергетику становится все более «далеким будущем».

На фоне растущих цен на газ и дефицита угля, энергетического кризиса, который и не думает униматься, полный отказ от традиционных энергоносителей и переход на зеленую энергетику становится все более «далеким будущим».

Как передает Report, согласно изданию Bloomberg green данный мировой энергетический кризис хоть и является первым, однако точно не последним.

«Фактический переход займет десятилетия, в течение которых мир по-прежнему будет полагаться на ископаемое топливо, даже несмотря на то, что крупные производители в настоящее время радикально меняют свои производственные стратегии», - говорится в публикации в издании.

При этом ряд мировых изданий и энергетические эксперты считают, что мировой спрос на нефть и газ продолжит расти еще не первое десятилетие, что безусловно также скажется на использовании возобновляемых источников энергии и переходе на зеленую энергетику.

«Даже после 2050 года мировой спрос на нефть будет продолжать расти, поскольку возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить ископаемое топливо», - заявил эксперт по энергетическим рынкам Анас Альхаджи во время энергетической конференции, организованной Нигерией.

При всех нынешних и ожидаемых проблемах, многие видные политические деятели остаются позитивными и продолжают призывать к переходу к зеленой энергетике.

Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала ранее в своем официальном Twitter аккаунте: «Цены на энергоносители растут во всем мире. Цены на газ почти удвоились по сравнению с 2020 годом, и производители недостаточно увеличивают поставки, несмотря на растущий спрос. Но цены на возобновляемые источники энергии остаются стабильными. Европейское зеленое соглашение и возобновляемые источники энергии являются решением проблемы роста цен на электроэнергию».

При этом, по словам аналитика по вопросам энергетики Бренды Шаффер в журнале Foreign Policy, политики США и Европы продолжают превращать энергетический кризис в дискуссию о возобновляемых источниках энергии по сравнению с природным газом. Это свидетельствует об отсутствии базового понимания того, что возобновляемые источники энергии зависят от природного газа.

«Газ необходим для стабильной электросети и в качестве резервного питания», - написала в своем Twitter Бренда Шаффер.

Энергетический кризис затрагивает почти все части земного шара рекордно высокими ценами на энергоносители, ограниченными поставками и отключениями электроэнергии. Некоторые из богатейших стран мира и штатов США, таких, как Калифорния, изо всех сил пытаются сохранить стабильность своих систем электроснабжения.

«Нынешний энергетический кризис особенно остро ощущается в Европе. Цены на природный газ, уголь и электроэнергию резко выросли, что привело к протестам по поводу счетов за электроэнергию для домашних хозяйств в Испании, нехватке бензина в Великобритании в стиле 1970-х годов и тревожно низким поставкам природного газа на большей части континента, поскольку, возможно, очень холодная зима быстро приближается», - говорится в издании Foreign Policy.

В числе причин газового кризиса в Европе — снижение его добычи в 2020 году из-за низкой деловой активности вследствие COVID-19, сокращении инвестиций, отсутствия крупных газохранилищ (хранилища в Великобритании рассчитаны на менее 6% годовой потребности, в Германии, Франции, Италии — по 20% от годового объема потребления в каждой из этих стран).

Говоря об уменьшении инвестиций в данную сферу, стоит отметить публикацию Financial Times, в которой сообщается, что даже несмотря на рост цен на нефть, инвестиции крупных энергокомпаний компаний и стран продолжают снижаться. Вместо этого нефтяные страны заново "открывают" себя в качестве держав чистой энергии.

«Один брокер недавно написал, что из 400 институциональных клиентов его фирмы только один все еще был готов инвестировать в нефть и газ. Даже в сланцевой нефти, в той части рынка, где доминируют частные игроки, рост цен вызывает необычно слабое увеличение поставок», - говорится в Financial Times.