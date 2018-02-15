Напряженность на глобальном нефтяном рынке растет

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Список желающих увеличить объемы добычи нефти пополняется.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, по данным министерства энергетики Нигерии, к 2020 году местные производители планируют нарастить объемы производства черного золота почти на 250 тыс. баррелей в день.

Местные компании вознамерились увеличить производство, несмотря на то, что Нигерия участвует в глобальном пакте по ограничению добычи. Если подобные сигналы появятся в других странах, а внутреннее давление нарастает далеко не только в Нигерии, то сделка в ее текущей форме может оказаться под угрозой.

"Если у Нигерии есть возможность нарастить добычу, я не вижу причин, по которым она этого может не сделать. Если страна превысит квоту, то другие производители тоже увеличат предложение в ответ. Чем дольше существует это соглашение, тем выше угроза ее распада", - предупреждает Уоррен Паттерсон, стратег по сырьевым рынкам в ING Bank NV.

Ирак также создает инфраструктуру с целью масштабного расширения мощностей, а министр энергетики Ирана недавно дал понять, что его страна может нарастить добычу в считанные дни. Работы на ангольском месторождении будут запущены к концу этого года и добавят на мировой рынок 250 тыс. баррелей в день, а российские компании поспешили накачать больше нефти перед продлением сделки ОПЕК+ в конце прошлого года.

Напомним, что согласно прогнозам, США могут стать лидером по добыче к концу году за счет наращивания добычи сланцевой нефти. Все это говорит о том, что глобальный нефтерынок находится под угрозой.