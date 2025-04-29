Наиль Абдуллаев: Уровень газификации в Азербайджане достиг 97%

15:41

Уровень газификации в Азербайджане достиг 97%.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель генерального директора производственного объединения (ПО) "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на Форуме по развитию национального бизнеса.

По его словам, "Азеригаз" ежегодно принимает и продает потребителям 8,4 млрд кубометров газа, обслуживает свыше 2,6 млн абонентов. В ПО работают свыше 10 700 сотрудников, в эксплуатации находятся газопроводы общей протяженностью свыше 73 тыс. км.

Абдуллаев подчеркнул, что основная цель объединения — формирование надежной операционной базы и внедрение инновационных решений в газовой сфере.