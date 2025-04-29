О нас

Наиль Абдуллаев: Уровень газификации в Азербайджане достиг 97%

Наиль Абдуллаев: Уровень газификации в Азербайджане достиг 97% 15:41
Энергетика
29 апреля 2025 г. 15:57
Наиль Абдуллаев: Уровень газификации в Азербайджане достиг 97%

Уровень газификации в Азербайджане достиг 97%.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель генерального директора производственного объединения (ПО) "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на Форуме по развитию национального бизнеса.

По его словам, "Азеригаз" ежегодно принимает и продает потребителям 8,4 млрд кубометров газа, обслуживает свыше 2,6 млн абонентов. В ПО работают свыше 10 700 сотрудников, в эксплуатации находятся газопроводы общей протяженностью свыше 73 тыс. км.

Абдуллаев подчеркнул, что основная цель объединения — формирование надежной операционной базы и внедрение инновационных решений в газовой сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nail Abdullayev: "Azərbaycanda qazlaşma səviyyəsi 97 %-ə çatıb"

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi