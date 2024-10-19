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Нахчыван и Турция планируют обмен электроэнергией

Нахчыван и Турция планируют обмен электроэнергией 10:35
Энергетика
19 октября 2024 г. 13:17
Нахчыван и Турция планируют обмен электроэнергией

Между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией планируется обмен электроэнергией.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил заместитель начальника Государственной энергетической службы Нахчывана Турал Муртузалиев.

По его словам, с целью изучения возможностей обмена рабочая группа, созданная приказом министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова от 3 августа 2021 года, провела несколько встреч с представителями соответствующих институтов Турции и обсудила ряд вопросов.

Контракт на осуществление обмена электроэнергией планируется подписать в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanla Türkiyə arasında elektrik enerjisi mübadiləsi olacaq

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