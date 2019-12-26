Награждены сотрудники ГНФАР - СПИСОК

Награждены сотрудники ГНФАР

26 декабря, 2019 20:51

https://report.az/storage/news/8bbc20526ad1c489741ebde6a71aabea/7a29d6a9-2ec3-43b4-90c9-d924dea89d8d_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 20-летия Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики глава государства наградил следующих лиц Фонда: орденом "Эмек" 3-й степени Мамедова Рауфа Ахмедовича медалью "Терегги" Агаеву Саиду Рамис гызы Бахрамова Бахруза Фарман оглу Джавадова Ровшана Назим оглу Алиеву Джамалю Араз гызы Ибрагимова Заура Сейфулла оглу Керимову Ламию Адалят гызы Манафова Исмаила Самуд оглу Мамедова Рагима Фикрет оглу Мустафаева Расима Вагиф оглу Мустафаеву Чеменгюль Бахадур гызы Пшеничного Вадима Александровича Зейналова Аллахверди Нариман оглу.

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