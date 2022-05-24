Награда НПЗ STAR была вручена Микаилу Джаббарову в Давосе

Награда в связи с включением функционирующего в Турции нефтеперерабатывающего завода STAR Государственной нефтяной компании (SOCAR) в сеть Global Lighthouse Всемирного экономического форума была вручена участвовавшему на форуме в составе азербайджанской д

Награда в связи с включением функционирующего в Турции нефтеперерабатывающего завода STAR Государственной нефтяной компании (SOCAR) в сеть Global Lighthouse Всемирного экономического форума была вручена участвовавшему на форуме в Давосе в составе азербайджанской делегации председателю Наблюдательного совета SOCAR, министру экономики Микаилу Джаббарову.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, министр экономики рассказал, что основная цель SOCAR - не только адаптироваться к меняющемуся миру, но и идти в ногу с этими изменениями.

Министр отметил, что SOCAR придает большое значение социальной ответственности в своей стратегии как национальной компании, и выразил удовлетворение тем, что корпоративная стратегия компании совпадает с идеями Всемирного экономического форума и сети Global Lighthouse.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод STAR стал участником сети Global Lighthouse с учетом внедрения современных технологий, крупных инвестиций в эту сферу и других важных факторов.

В 2019 году в эту сеть вошло и дочернее предприятие SOCAR - Petkim Holding.