"Нафтогаз" заявил об аресте активов "Газпрома"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Нафтогаз" добился ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую присужденные Стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

"Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них - в Голландии, Швейцарии и Великобритании - у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов", - сказал Коболев.

Он также отметил, что у "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов и "Нафтогаз" уже арестовал их на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед компанией.

Отметим, что в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, в итоге обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" решения обжаловал, однако Украина начала попытки принудительного взыскания этих средств.