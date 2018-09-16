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    "Нафтогаз" в октябре выпустит еврооблигации на сумму до $1 млрд

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания планирует выпустить еврооблигации на сумму до $1 млрд в октябре этого года.

    Как передает Report, по его словам, средства направят на инвестиции, связанные с развитием компании.

    "Да, мы будем выпускать. Думаю, это будет в октябре, на $0,5–1 млрд, — приводят его слова украинские СМИ.

    Отметим, что весной этого года глава компании говорил о планах выпустить евробонды на $2 млрд в течение текущего года.

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