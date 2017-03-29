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    "Нафтогаз Украина" подал иск против Еврокомиссии

    Украинская компания обратилась в Европейский суд справедливости с иском против ЕС по решению о разрешении Газпром увеличении мощностей OPAL

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Нафтогаз Украины" обратился в Европейский суд справедливости с иском против Еврокомиссии об отмене решения, которое разрешает российской компании "Газпром" увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по "Северному потоку", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В заявлении украинской компании указывается, что решение, которое было принято без консультации с Украиной, нарушает "статью 274 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по договору к энергетической хартии и по договору об основании энергетического сообщества".

    В компании также пояснили, что данное решение было принято "за пределами полномочий комиссии", кроме того, оно не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок в Украину и другие восточноевропейские страны.

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