«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством «Турецкого потока».

Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, решение было принято в рамках дела о «мошеннических действиях» «Газпрома», который передал 100% акций South Stream своей дочерней компании «Газпром трансгаз Краснодар» «за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза». «Нафтогаз» не признавал эту сделку, поскольку считал, что ее провели для того, чтобы избежать ареста активов.

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить 2,56 млрд долларов за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. В ответ на это «Газпром» пригрозил расторгнуть контракты с «Нафтогазом». Компания также обжаловала решение суда. «Нафтогаз» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома».

Напомним, 31 декабря 2019 года истекает контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. 28 октября должны состояться очередные переговоры.