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"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe

"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe У Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" имеются предварительные договоренности о поставках газа по газопроводу Baltic Pipe, по которому будет транспортироваться газ из Норвегии в Польшу и Данию.
Энергетика
7 октября 2022 г. 16:38
Нафтогаз предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe

У Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" имеются предварительные договоренности о поставках газа по газопроводу Baltic Pipe, по которому будет транспортироваться газ из Норвегии в Польшу и Данию.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" глава правления НАК Юрий Витренко.

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогаза", для Украины", - сказал Витренко, отметив, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам.

"Но проблема в том, что 1 млрд кубометров, который мы могли бы купить через эту трубу, стоит 2 млрд долларов по текущим ценам. И у "Нафтогаза" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", - сказал Витренко.

В Гданьске 27 сентября состоялась церемония открытия Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год.

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Версия на английском языке Naftogaz tentatively agrees on gas supplies via Baltic Pipe

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