"Нафтогаз" попросил "Газпром" выдать аванс за транзит газа в Европу

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" выдать аванс украинской компании в счет будущих платежей за транзит газа в Европу, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров глав корпораций.

Как отмечает издание, "Нафтогаз" готов направить эти деньги на покупку газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ).

Также, по словам собеседников газеты, Украине так и не удалось получить европейское финансирование для заполнения подземных хранилищ газа перед зимой. Киев с весны ведет переговоры с ЕБРР, IFC и Всемирным банком о кредитах общим объемом $1 млрд, но пока безуспешно.

Собеседник издания в отрасли отмечает, что решение по выдаче аванса "Нафтогазу" наверняка будет принимать высшее руководство России.

"В любом случае это будет шаг навстречу Украине, хотя и для "Газпрома" это вариант неплохой, поскольку позволит без особых затрат обезопасить зимние поставки в Европу", — говорит собеседник издания.

Кроме этого, "Коммерсант" добавляет, что такая схема авансирования транзита применялась в 2012-2013 годах во времена президентства Виктора Януковича. Последний раз "Газпром" выдавал "Нафтогазу" аванс в $1 млрд летом 2013 года, на эти деньги украинская компания закачала газ в ПХГ на отопительный период.

После очередных безрезультатных трехсторонних газовых переговоров 30 июня Украина приостановила закупку газа у РФ до согласования условий поставки и сейчас получает газ только по реверсу из Европы. При этом Украина активно ищет средства на закупку газа для его закачки в ПХГ к предстоящей зиме.