"Нафтогаз" остался недоволен сделкой с "Газпромом"

Украинская компания "Нафтогаз" осталась недовольна от включения в соглашения с "Газпромом" по транзиту газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве, это элемент компромисса со стороны Украины. По его словам, украинские законы еще не соответствуют европейским.

Ранее "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.

Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".