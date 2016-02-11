"Нафтогаз" обсудит с "Газпромом" новые условия транзита российского газа

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Нафтогаз Украины" планирует в ближайшее время провести переговоры с "Газпромом" о возможных изменениях условий транзита российского газа через Украину. Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Внедрение европейского энергетического законодательства в Украине не должно вызывать негативной реакции со стороны "Газпрома", если, конечно, он не хочет злоупотреблять своим доминирующим положением и дискриминировать "Нафтогаз", — заявил Витренко. Поэтому, отметил он, "Нафтогаз" ожидает, что контракт с "Газпромом" будет приведен в соответствие с европейскими принципами.

Витренко при этом отметил, что вопрос остановки транзита газа в Европу Украина не рассматривает.

В конце января министр энергетики Украины Владимир Демчишин заявил, что до заключения нового транзитного договора Киев будет брать с "Газпрома" плату за транзит газа по старым тарифам.

19 января стало известно, что Украина увеличила тариф на транспортировку российского газа по территории страны до 4,5 доллара за 100 км. Днем позже Киев пригрозил обращением в Cтокгольмский арбитраж, если "Газпром" откажется платить за транзит газа в Европу по новому тарифу.