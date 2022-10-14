"Нафтогаз" и "Укрэнерго" при содействии ЕБРР получат свыше 90 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с правительствами Канады и Великобритании поддержат энергетическую промышленность Украины. Страны выделят 36,5 и 54,4 млн евро соответственно на поддержку компаний "Нафтогаз" и "Укрэнерго".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с правительствами Канады и Великобритании поддержат энергетическую промышленность Украины. Страны выделят 36,5 и 54,4 млн евро соответственно на поддержку компаний "Нафтогаз" и "Укрэнерго".

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение банка.

"Для решения проблем украинской экономики ЕБРР отдает приоритет финансированию торговли, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры и продовольственной безопасности, а также предоставляет ликвидность фармацевтическим компаниям", - сказано в сообщении.

Средства, выделенные Канадой, пойдут на закупку Украиной газа перед зимним сезоном, а 54,5 млн евро, предоставленные Соединенным Королевством, должны обеспечить стабильное функционирование украинской электросети, атомных генераторов и электростанций на возобновляемых источниках энергии.

10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Сообщалось, что целью стали объекты энергетики, военного управления и связи. В тот же день в Харькове и других украинских городах начались перебои с электричеством. Президент Зеленский призвал граждан уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов понедельника.