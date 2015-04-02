"Нафтогаз" и "Газпром" подписали газовое соглашение на второй квартал

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Компании "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение о поставках газа на Украину во втором квартале 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства энергетики и угольной промышленности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно условиям соглашения, цена газа будет составлять 248 долларов США за 1000 куб. м, все остальные условия полностью повторяют условия так называемого "зимнего пакета", - говорится в сообщении.

"Мы получили экономически обоснованную рыночную цену, которая ниже, чем цена реверса из европейских стран, - приводит пресс-служба комментарий главы минэнергоугля Владимира Демчишина. - Эта временная сделка покрывает лишь второй квартал. Однако она не только позволит нам начать накапливать газ для осенне-зимнего периода, но и заложит формат отношений в будущем. Ведь на апрель запланированы переговоры в Берлине относительно долгосрочного соглашения на период до конца отопительного сезона 2015-2016 года, и мы планируем договориться по той же формуле цены".

Ранее Демчишин выступил с утверждением, что, как рассчитывают в Киеве, принцип "бери или плати" (take-or-pay) во втором квартале применяться не будет. По его словам, Украина рассчитывает на продление "зимнего пакета" в том виде, в котором он был в первом квартале, когда объемы поставок газа не учитывали этот принцип.

Однако российский министр энергетики Александр Новак сегодня сообщил, что поставки газа Россией на Украину по формуле "бери или плати" предусмотрены с апреля нынешнего года контрактом.