Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики

Азербайджан является примером того, какие результаты дает хорошее управление в энергетическом секторе.

Азербайджан является примером того, какие результаты дает хорошее управление энергетическим сектором.

Об этом Report сказала директор брюссельского энергетического клуба Надежда Кокотович.

По словам Кокотович, Азербайджан показывает, как страны, независимо от их размеров и численности населения, могут эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

По ее мнению, ключевой фактор успешной политики Азербайджана является сохранение "энергетического суверенитета".

"В отличие от некоторых других стран Евразии, Азербайджан не стал членом договора об Энергетическом сообществе, а создал собственную независимую политику, которая сейчас дает результаты", - сказала она.

Н.Кокотович считает, что Азербайджан успешно диверсифицировал европейский газовый рынок в условиях войны в Восточной Европе.

Говоря об энергетических проектах страны, директор подчеркнула, что полный эффект от подписанных и реализуемых договоров и меморандумов будет ощутим уже через 10 лет.

"Органичной частью этих проектов является и стратегия по сокращению потерь в цепочке добычи и поставок нефти и газа, что в совокупности представляет собой комплексный подход, ориентированный на конкретный результат", - подытожила она.