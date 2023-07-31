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Национальная нефтекорпорация Кувейта зафиксировала рекордную чистую прибыль за 10 лет

Национальная нефтекорпорация Кувейта зафиксировала рекордную чистую прибыль за 10 лет Национальная нефтяная корпорация Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, зафиксировала крупнейшую чистую прибыль за последние 10 лет - более $8,5 млрд.
Энергетика
31 июля 2023 г. 05:53
Национальная нефтекорпорация Кувейта зафиксировала рекордную чистую прибыль за 10 лет

Национальная нефтяная корпорация Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, зафиксировала крупнейшую чистую прибыль за последние 10 лет - более $8,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор компании шейх Наваф Сауд ас-Сабах.

"Kuwait Petroleum Corporation и ее дочерние предприятия за финансовый год, завершившийся 31 марта 2023 года, продемонстрировали чистую прибыль, превышающую 2,6 млрд кувейтских динаров (около $8,5 млрд - ред.)", - заявил ас-Сабах, обращение которого опубликовано на странице KPC в YouTube. "Это крупнейшая чистая прибыль, которую нам удалось достичь за последние 10 лет", - подчеркнул он.

"По итогам завершившегося финансового года Kuwait Oil Company и Kuwait Gulf Oil Company смогли увеличить производственные мощности на более чем 200 тыс. баррелей в сутки [б/с]. Общие производственные мощности Кувейта составили 2,8 млн б/с", - сообщил ас-Сабах.

К 2035 году Кувейт планирует увеличить добычу нефти до 4 млн б/с, добавил он.

Гендиректор KPC отметил, что мощности нефтепереработки корпорации на национальном уровне за отчетный период увеличились на 50%, с 800 тыс. б/с до 1,2 млн б/с.

"Мы надеемся увеличить их до 1,4 млн б/с, когда полностью будет введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод "Аз-Зур" в этом квартале текущего финансового года", - продолжил он. По словам ас-Сабаха, к концу этого года планируется ввести в коммерческую эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод "Ад-Дукм" в Омане. Таким образом, мощности нефтепереработки корпорации на объектах в Омане, а также во Вьетнаме и в Италии увеличатся до более чем 600 тыс. б/с, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Küveytin Milli Neft Korporasiyası son 10 ildə rekord xalis mənfəət əldə edib

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