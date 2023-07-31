Национальная нефтекорпорация Кувейта зафиксировала рекордную чистую прибыль за 10 лет

Национальная нефтяная корпорация Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, зафиксировала крупнейшую чистую прибыль за последние 10 лет - более $8,5 млрд.

Национальная нефтяная корпорация Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) по итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, зафиксировала крупнейшую чистую прибыль за последние 10 лет - более $8,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор компании шейх Наваф Сауд ас-Сабах.

"Kuwait Petroleum Corporation и ее дочерние предприятия за финансовый год, завершившийся 31 марта 2023 года, продемонстрировали чистую прибыль, превышающую 2,6 млрд кувейтских динаров (около $8,5 млрд - ред.)", - заявил ас-Сабах, обращение которого опубликовано на странице KPC в YouTube. "Это крупнейшая чистая прибыль, которую нам удалось достичь за последние 10 лет", - подчеркнул он.

"По итогам завершившегося финансового года Kuwait Oil Company и Kuwait Gulf Oil Company смогли увеличить производственные мощности на более чем 200 тыс. баррелей в сутки [б/с]. Общие производственные мощности Кувейта составили 2,8 млн б/с", - сообщил ас-Сабах.

К 2035 году Кувейт планирует увеличить добычу нефти до 4 млн б/с, добавил он.

Гендиректор KPC отметил, что мощности нефтепереработки корпорации на национальном уровне за отчетный период увеличились на 50%, с 800 тыс. б/с до 1,2 млн б/с.

"Мы надеемся увеличить их до 1,4 млн б/с, когда полностью будет введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод "Аз-Зур" в этом квартале текущего финансового года", - продолжил он. По словам ас-Сабаха, к концу этого года планируется ввести в коммерческую эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод "Ад-Дукм" в Омане. Таким образом, мощности нефтепереработки корпорации на объектах в Омане, а также во Вьетнаме и в Италии увеличатся до более чем 600 тыс. б/с, добавил он.