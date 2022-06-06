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Национальная комиссия Грузии: Самый дешевый газ в Европе - у Азербайджана

Национальная комиссия Грузии: Самый дешевый газ в Европе - у Азербайджана После Азербайджана в Грузии самая низкая цена на природный газ в Европе.
Энергетика
6 июня 2022 г. 11:33
Национальная комиссия Грузии: Самый дешевый газ в Европе - у Азербайджана

После Азербайджана в Грузии самая низкая цена на природный газ в Европе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии (GNERC).

Согласно документу, в 2021 году в Грузии средний тариф на газ составил 55 тетри за 1 кубометр, в Азербайджане же – 28 тетри. В Турции тариф составил 80 тетри, в Армении – 1,06 лари.

Согласно отчету, среди европейских стран самый дорогой газ в Швеции. В прошлом году в этой стане 1 кубометр "голубого топлива" стоил 5,63 лари.

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Версия на английском языке Georgian National Commission: Azerbaijan has cheapest gas in Europe
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Milli Komissiyası: “Avropada ən ucuz qaz Azərbaycandadır”

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