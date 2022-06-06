Национальная комиссия Грузии: Самый дешевый газ в Европе - у Азербайджана

После Азербайджана в Грузии самая низкая цена на природный газ в Европе.

После Азербайджана в Грузии самая низкая цена на природный газ в Европе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии (GNERC).

Согласно документу, в 2021 году в Грузии средний тариф на газ составил 55 тетри за 1 кубометр, в Азербайджане же – 28 тетри. В Турции тариф составил 80 тетри, в Армении – 1,06 лари.

Согласно отчету, среди европейских стран самый дорогой газ в Швеции. В прошлом году в этой стане 1 кубометр "голубого топлива" стоил 5,63 лари.