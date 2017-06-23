Национальная комиссия Украины выдаст лицензию SOCAR Ukraine на поставки природного газа

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует выдать ООО "Торговый дом SOCAR Ukraine", дочерней структуре Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), лицензии на право осуществления деятельности по поставке природного газа на территории Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, об этом свидетельствует повестка дня заседания 29 июня.

Согласно законодательству, с 1 июля ПАО "Укртрансгаз" не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензию НКРЭКУ. На сегодняшний день такие лицензии имеют 218 копаний.

Отметим, что ранее SOCAR Ukraine подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года.

30 декабря 2016 года SOCAR Ukraine заключила договор с компанией "ЭРУ Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. Сеть оперирует 60 АЗС в Украине.