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Начинаются переговоры о поставках азербайджанского газа в Венгрию

Начинаются переговоры о поставках азербайджанского газа в Венгрию Венгрия завершит строительство недостающего участка трубопровода, который будет транспортировать в страну азербайджанский газ.
Энергетика
12 февраля 2021 г. 18:13
Начинаются переговоры о поставках азербайджанского газа в Венгрию

Венгрия завершит строительство недостающего участка трубопровода, который будет транспортировать в страну азербайджанский газ.

Как сообщает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто во время выступления на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, поставки газа являются для Венгрии проблемой национальной безопасности. Он подтвердил приверженность правительства диверсификации с точки зрения источников и линий поставок.

Венгерский министр приветствовал завершение строительства Южного газового коридора и призвал к скорейшему строительству недостающих национальных участков в Европе. По его словам, сербский участок между венгерской и болгарской границами уже создан, и призвал завершить строительство участка между Болгарией и Грецией как можно скорее.

Сиярто поручил венгерским предприятиям по производству электроэнергии и природного газа начать переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о заключении контрактов на поставку азербайджанского газа в Венгрию.

Он также приветствовал подписанное между Азербайджаном и Туркменистаном новое соглашение о сотрудничестве по совместным проектам разведки на Каспийском море, которое может открыть путь для дополнительных поставок газа по коридору.

Министр отметил, что венгерская нефтегазовая компания MOL является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане и имеет третий по величине портфель в Азери-Чираг-Гюнешли, крупнейшем газовом месторождении Азербайджана.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке Negotiations begin on supply of Azerbaijani gas to Hungary
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının Macarıstana nəqli üçün danışıqlar başlayır

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