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Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства

Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) подписало контракт с ОАО "Гянджинский приборостроительный завод" с целью полного удовлетворения потребности в бытовых счетчиках газа за счет местного произво
Энергетика
13 мая 2023 г. 13:01
Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства

Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) подписало контракт с ОАО "Гянджинский приборостроительный завод" с целью полного удовлетворения потребности в бытовых счетчиках газа за счет местного производства.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела применения, управления и контроля счетчиков ПО ”Азеригаз“ Ровшан Махьяддинов во время выступления на акции ”Открытые двери".

Р.Махьяддинов сказал, что это сотрудничество снизит зависимость SOCAR от импорта для удовлетворения спроса на счетчики:

"В рамках сотрудничества будут осуществляться закупка и продажа газовых счетчиков местного производства, поддержка развития местного предпринимательства, предотвращение оттока иностранной валюты из страны, а также облегчение и удешевление вопросов, связанных с ремонтом и сервисным обслуживанием газовых счетчиков".

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