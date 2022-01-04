Началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по вопросу о параметрах соглашения об ограничении добычи нефти в феврале началось в формате видеоконференции.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по вопросу о параметрах соглашения об ограничении добычи нефти в феврале началось в формате видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Комитет не принимает никаких решений, но готовит рекомендацию для заседания всех глав делегаций ОПЕК+. Начало этого заседания запланировано также сегодня на 17.00 (по бакинскому времени).

Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного ограничительными антиковидными мерами в ряде стран мира. Альянс рассчитывает таким образом постепенно к октябрю 2022 года выйти из режима ограничений. На текущий январь же они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.

На прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи нефти, несмотря на появление штамма коронавируса "омикрон".

ОПЕК+ тогда правда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет какие-то меры.

Однако уже в середине декабря в своем ежемесячном докладе ОПЕК заявила, что влияние "омикрона" на потребление нефти будет легким и краткосрочным, так как общий уровень вакцинации в мире растет. А в конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" уже не так сильно сокращает мобильность населения и сказывается на экономике, поскольку многие страны научились к этому адаптироваться.