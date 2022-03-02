Началось заседание министерской конференции ОПЕК+

Началось заседание министерской конференции ОПЕК+.

Началось заседание министерской конференции ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Страны ОПЕК+ согласовали восстановление добычи на 400 тыс. баррелей в сутки апреле. Ранее мониторинговый комитет также план по восстановлению добычи.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 31 марта 2022 года.

16.21

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить план по восстановлению добычи нефти в апреле, началось.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

На встрече в формате видеоконференции министры должны обсудить план по восстановлению добычи нефти на ближайший месяц. С августа участники соглашения ОПЕК+ ежемесячно наращивают добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Предполагается, что он будет сохранен до сентября.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал накануне.

По графику, министерский мониторинговый комитет назначен на 15 часов 2 марта, должно начаться заседание министерской конференции ОПЕК +, на котором решение об уровнях добычи нефти на апрель и будет согласовано. Если мониторинговый комитет ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на март, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК+.

Источник в одной из делегаций говорил ТАСС, что наиболее вероятным вариантом исхода встречи станет решение продолжить увеличение добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки и в апреле.