О нас
Report Georgia
Аудио новости

Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ На заседании планируется обсудить развитие ситуации на рынке нефти за прошедший месяц
Энергетика
27 апреля 2021 г. 16:47
Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции, на нем планируется обсудить развитие ситуации на рынке нефти за прошедший месяц.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+, заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли. Однако он также подчеркнул, что есть много факторов, которые все еще требуют тщательного мониторинга и бдительности.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, что с мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн
Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн
27 апреля 2021 г. 16:02
Лукойл рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии
"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии
27 апреля 2021 г. 13:31
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
27 апреля 2021 г. 12:49
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
27 апреля 2021 г. 10:56
​Азербайджанская нефть подешевела
​Азербайджанская нефть подешевела
27 апреля 2021 г. 10:44
Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+
Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+
27 апреля 2021 г. 10:06
ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета
ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета
27 апреля 2021 г. 09:43
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос
26 апреля 2021 г. 20:54
Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%
Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%
26 апреля 2021 г. 18:12
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов
26 апреля 2021 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi