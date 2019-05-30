Началось бурение эксплуатационной колонны первой скважины на месторождении "Абшерон"

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На газоконденсатном месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря бурят эксплуатационную колонну первой разведочно-эксплуатационной скважины.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

"С помощью полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" бурится разведочная скважина на месторождении "Абшерон", запасы которого оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. Разведочная колонна скважины была пробурена на глубину 7 411 метров, благодаря чему выявлен потенциал запаса месторождения. В настоящее время начато бурение эксплуатационной колонны, одновременно строится инфраструктура", - сказал Абдуллаев.

Он также сообщил, что работы по проекту "Умид-Бабек" успешно реализуются.

Президент SOCAR напомнил, что пробуренная в сложной геологической структуре на глубину 6 810 метров новая скважина на месторождении "Умид" подтвердила извлекаемые запасы в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата: "Строительство второй платформы на месторождении "Умид", начало разведки на структуре "Бабек" и строительство соответствующей инфраструктуры ведутся в соответствии с программой. На последующем этапе мы намерены начать поисково-разведочное бурение на "Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара", "Шафаг – Асиман" и мелководных участках Абшеронского полуострова. Помимо новых месторождений и структур, бурение новых более продуктивных пластов на старых месторождениях также находится в центре нашего внимания. Наши буровые подразделения успешно выполняют операции на глубину 6 000 метров и более, в условиях аномального давления и температур в скважинах. Наглядным примером тому служат достижения на месторождении "Булла Дениз". В последние годы за счет внутренних ресурсов SOCAR было построено несколько новых глубоководных платформ, соответствующих современным стандартам".