Начались поступления в ГНФАР от разработки двух нефтяных месторождений

Фактическая добыча на сухопутных месторождениях "Мишовдаг" и "Келамеддин" Азербайджана составила 0,62 млн баррелей против прогнозируемого уровня в 0,63 млн баррелей.

Фактическая добыча на сухопутных месторождениях "Мишовдаг" и "Келамеддин" Азербайджана составила 0,62 млн баррелей против прогнозируемого уровня в 0,63 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2020 год.

Согласно информации, прогноз добычи на этих месторождениях выполнен на 97,76%.

Поступления от разработки этих месторождений составили 0,44 млн долларов США.

Учитывая, что по состоянию на 30 июня 2020 года в Государственный нефтяной фонд не поступало никаких средств от разработки месторождения “Мишовдаг-Келамеддин”, и, согласно официальной информации компании “Карасу”, являющейся оператором данного месторождения, в рамках предусмотренной в бюджете цены в 35 долларов США не прогнозируются какие-либо доходы от этого месторождения, поступлений в госбюджет не ожидалось. Однако из-за повышения цен на сырую нефть от разработки месторождения в фонд поступило 0,44 млн долларов США.

Увеличение выплат в нефтяной фонд по сравнению с представленным прогнозом связано с ростом цен на нефть в конце 2020 года.

Месторождение "Мишовдаг" находится в 80 км к юго-западу от Баку. Введено в эксплуатацию с 1956 года. На месторождении пробурено 754 скважины.

Месторождение "Келамеддин" расположено к северо-западу от Гаджигабульской станции, в центральной части хребта Келамеддин. Месторождение открыто в 1978 году, сдано в эксплуатацию в 1980 году. Всего на месторождении "Келамеддин" пробурена 151 скважина.