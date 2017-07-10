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    Начались пленарные заседания Всемирного нефтяного конгресса

    Конгресс проводится под председательством президента Турции

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле стартовали пленарные заседания XXII Всемирного нефтяного конгресса, который пройдет 9-13 июля и где  собрались наиболее важные участники глобального энергетического сектора. Как сообщает Report, на конгрессе принимают участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, главы Азербайджана, Сербии, Албании и Болгарии.

    На конгрессе под председательством президента Турции будут обсуждаться инвестиции в нефтегазовый сектор и соглашения в энергетической отрасли.

    Саммит пройдет под лозунгом "TurKEY for Energy" и его планируется проводить каждые три года. Конгресс в эти дни примет около 20 тысяч посетителей.

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