Началась транспортировка газа "Шахдениз-2" в Турцию

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Консорциум "Шахдениз" объявил о начале транспортировки коммерческого газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-2".

Как сообщает Report, по совместному заявлению Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и BP-Azerbaijan, проект "Шахдениз-2" реализуется в соответствии с графиком и заложенным бюджетом, а транспортировка газа в Турцию началась, как и планировалось, 30 июня 2018 года.

"Шахдениз-2" является отправной точкой Южного газового коридора, который призван вывести каспийский газ на европейский рынок. В рамках второй стадии разработки месторождения "Шахдениз" имеющийся объем добычи увеличится дополнительно на 16 млрд кубометров в год. Таким образом, общий объем добычи на "Шахдениз" достигнет 26 млрд кубометров газа и 120 тыс. баррелей конденсата.

В рамках проекта "Шахдениз-2" впервые в Каспийском море реализуется разработка месторождения под водой, и на сегодняшний день это крупнейшая морская инфраструктура компании BP. Проект также охватывает расширение Южно-Кавказского трубопровода, который транспортирует газ с "Шахдениз" в Турцию. Офшорные структуры проекта стоимостью 28 млрд долларов включают 26 морских скважин, подводные трубопроводы протяженностью 500 км и две соединенные мостом платформы. Газ транспортируется к расположенному вблизи Баку Сангачальскому терминалу по проложенному по суше трубопроводу протяженностью 85 км. Мощность терминала расширена для приема новых объемов газа. В связи с этим в Азербайджане было построены новые трубопроводы протяженностью 428 км, в Грузии - трубопроводы длиной 59 км и две новые компрессорные станции.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что транспортировка коммерческого газа посредством TANAP является важным историческим событием в реализации Южного газового коридора: "Несмотря на сложность этого мегапроекта, мы одновременно скоординировали и запустили сегменты Южного газового коридора в Азербайджане, Грузии и Турции. Нам удалось выполнить работы в соответствии с графиком и с меньшими затратами, чем ожидалось. Платформы и структуры для "Шахдениз-2" были построены дочерними компаниями SOCAR, все строительные работы проведены в Азербайджане, что является большим достижением для Азербайджана и региона".

Региональный директор BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал, что транспортировка первого коммерческого газа в Турцию в 2018 году является важной целью, которая была обещана еще в начале проекта: "Работая с региональными правительствами и партнерами в консорциуме "Шахдениз", мы достигли этой цели своевременно, с соблюдением норм безопасности и в рамках бюджета. Это говорит о том, что вместе мы можем успешно реализовывать проекты высокого качества. Будучи оператором, BP рад, что наше долгосрочное партнерство в Азербайджане и во всем регионе позволило нам успешно реализовать этот глобальный проект и выполнить наши обязательства перед потребителями в Турции. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Азербайджана, SOCAR и другими партнерами для достижения нашей следующей цели - поставок газа в Европу в 2020 году".

Напомним, что расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря газовое месторождение "Шахдениз" является крупнейшим открытием BP. Его площадь составляет около 860 кв. км. Запасы открытого в 1999 году месторождения оцениваются примерно в 1 трлн кубометров газа и 2 млрд баррелей конденсата. Первая стадия освоения месторождения началась в 2006 году. На сегодняшний день добываемые в рамках первой стадии 10 млрд кубометров газа поставляются в Азербайджан, Грузию и Турцию.

До сих пор с "Шахдениз" добыто 91 млрд кубометров газа и 23 млн тонн конденсата.

В рамках проекта "Шахдениз-2" будут добываться дополнительные 16 млрд кубометров, которые планируется транспортировать в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и Италию посредством трубопровода протяженностью 3 500 км. Южный газовый коридор включает расширенный Южно-Кавказский трубопровод (48-дюймовый трубопровод протяженностью 428 км в Азербайджане и 59 км в Грузии), Трансанатолийский трубопровод (TANAP) на территории Турции (56-дюймовый трубопровод протяженностью 1 340 км, 48-дюймовый протяженностью 476 км и 36-дюймовый длиной 34 км), две компрессорные станции, Трансадриатический трубопровод (TAP) (48-дюймовый трубопровод протяженностью 878 км в Греции, Албании и Италии).