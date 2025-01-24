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Началась добыча первой нефти на Тенгиз в рамках Проекта будущего расширения

Началась добыча первой нефти на Тенгиз в рамках Проекта будущего расширения Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) начала добычу первой нефти на казахстанском месторождении Тенгиз в рамках "Проекта будущего расширения" (ПБР) .
Энергетика
24 января 2025 г. 09:41
Началась добыча первой нефти на Тенгиз в рамках Проекта будущего расширения

Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) начала добычу первой нефти на казахстанском месторождении Тенгиз в рамках "Проекта будущего расширения" (ПБР) .

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ТШО.

"Тенгизшевройл достигла важного рубежа в реализации Проекта будущего расширения, безопасно начав добычу нефти на новом заводе третьего поколения (ЗТП) на нефтяном месторождении Тенгиз. Эта веха знаменует начало постепенного наращивания производства ЗТП в течение ближайших месяцев, в результате которого добыча нефти на Тенгизе увеличится еще на 12 млн тонн в год", - говворится в информации.

По данным компании, как только все объекты Тенгиза выйдут на полную мощность, ожидается, что общая годовая добыча нефти ТШО достигнет приблизительно 40 млн тонн в год.

"Успешная реализация Проекта будущего расширения является крупным достижением с точки зрения масштаба и глобальной сложности. ПБР откроет дополнительную ценность как для Казахстана, так и для акционеров ТШО", - сказал генеральный директор ТШО Кевин Лион.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

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