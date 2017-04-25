Начал работу Второй международный форум SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" - ОБНОВЛЕНО

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***10:29

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу Второй международный форум SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

Как сообщает Report, форум завершится 28 апреля.

Форум организован Бакинской высшей школой нефти совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Форум посвящен 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Целью международного форума является анализ последних тенденций и перспектив развития в вопросах торговли углеводородными ресурсами регионов Каспия и Центральной Азии. В ходе мероприятия предусмотрены презентации и дискуссии об основных экспортных рынках, коммерческих потоках, нефтяных портах, трубопроводах и другой материально-технической инфраструктуре.

Выступая на церемонии открытия, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что в форуме принимают участие до 100 представителей из 18 стран.

Депутат Милли Меджлиса Валех Алескеров отметил, что Азербайджан всегда был сторонником эффективного сотрудничества с прикаспийскими государствами: "Азербайджану удалось вывести на мировые рынки нефть и газ Каспия. Азербайджанская нефть экспортируется посредством трубопроводов Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Джейхан. Через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортируется газ в Грузию и Турцию. Сейчас реализуются проекты TANAP и TAP. Азербайджанский газ будет поставляться в Европу".