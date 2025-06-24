Начал работу Центральный Аранский региональный центр управления SCADA

Начал работу Центральный Аранский региональный центр управления SCADA.

Начал работу Центральный Аранский региональный центр управления SCADA.

Как сообщает корреспондент Report из Евлаха, об этом заявил журналистам директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде в рамках медиатура.

Через данный центр будет осуществляться обеспечение бесперебойности, устойчивости и эффективного управления электроснабжением сельскохозяйственных объектов, стратегических объектов государственного значения, объектов общественного питания и обслуживания, и населения.

Он отметил, что здесь установлены два силовых трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый, а также закрытые распределительные устройства 35 и 10 кВ, оснащенные современным оборудованием.