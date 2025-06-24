Начал работу Центральный Аранский региональный центр управления SCADA.
Как сообщает корреспондент Report из Евлаха, об этом заявил журналистам директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде в рамках медиатура.
Через данный центр будет осуществляться обеспечение бесперебойности, устойчивости и эффективного управления электроснабжением сельскохозяйственных объектов, стратегических объектов государственного значения, объектов общественного питания и обслуживания, и населения.
Он отметил, что здесь установлены два силовых трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый, а также закрытые распределительные устройства 35 и 10 кВ, оснащенные современным оборудованием.