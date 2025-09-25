НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Россия сталкивается с серьезным дефицитом на топливном рынке, в связи с чем правительство ввело ограничения на экспорт.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор "НААНС-Медиа" Тамара Сафонова на мероприятии "Каспий и Центральная Азия: нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

    По ее словам, в 2022 году РФ экспортировала около 7% произведенного бензина и почти половину дизельного топлива (47%), сейчас же поставки продолжаются в ограниченных объемах только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    "С января по август основными покупателями российского бензина стали Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Беларусь же переправляет топливо в другие страны ЕАЭС и в Афганистан транзитом через территорию России", - отметила она.

    Сафонова также подчеркнула, что главным производителем бензина и дизтоплива в регионе является Казахстан.

    "Казахстан ежегодно производит около 5,5 млн тонн бензина и 5,4 млн тонн дизтоплива. Далее идут Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан. В Кыргызстане и Таджикистане собственное производство практически отсутствует. В целом перерабатывающие мощности региона оцениваются в 59 млн тонн в год, однако они используются не в полной мере, так как многие заводы работают на устаревших технологиях и нуждаются в серьезных инвестициях для модернизации", - добавила эксперт.

    "NAANS-Media": Rusiyada yanacaq bazarında kəskin gərginlik müşahidə olunur

