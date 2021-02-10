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На заседании ЮКГ соберутся официальные представители 17 стран

На заседании ЮКГ соберутся официальные представители 17 стран 11 февраля в Баку в формате видеоконференции состоится VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора
Энергетика
10 февраля 2021 г. 18:00
На заседании ЮКГ соберутся официальные представители 17 стран

11 февраля в Баку в формате видеоконференции состоится VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

На заседании Консультативного совета примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Хорватии, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Турции, Туркменистана и Греции.

В мероприятии также примут участие представители компаний, участвующих в проекте, Всемирного банка Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и других международных финансовых учреждений.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года, шестое - 2 февраля 2020 года.

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