На заседание министерского комитета ОПЕК+ в Алжире приглашены 16 стран

Баку. 11 сентября.REPORT.AZ/ Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в Алжире 23 сентября, может стать самым большим по числу участников за всю историю комитета - на встречу приглашены 16 стран.

Как сообщает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

"Всего 16 стран пригласили. Встреча пройдет в формате "мини-ОПЕК". Не приедут на встречу только Эквадор и Экваториальная Гвинея", - сказал он. Примет ли участие в заседании комитета Иран, пока неизвестно. В министерский мониторинговый комитет входит шесть стран - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман.

Источник также сообщил, что запланированное на 11 сентября совещание экспертов технического комитета, которое должно было обсудить механизм распределения квот по восстановлению добычи, перенесено на 17 сентября. Его планировалось провести в режиме телеконференции.

Напомним, что встречи министров комитета проходят раз в два месяца с начала 2017 года, когда соглашение об ограничении добычи начало свое действие. Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК+ меры по совместному регулированию рынка нефти.