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На западе Казахстана дан старт строительству завода по фракционированию LPG с Кашагана

На западе Казахстана дан старт строительству завода по фракционированию LPG с Кашагана Строительство завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (LPG) с крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган началось в Атырауской области (на западе Казахстана).
Энергетика
5 июня 2025 г. 16:52
На западе Казахстана дан старт строительству завода по фракционированию LPG с Кашагана

Строительство завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (LPG) с крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган началось в Атырауской области (на западе Казахстана).

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минэнерго республики.

"Реализация проекта направлена на обеспечение стабильных поставок LPG на внутренний рынок и снижение дефицита газомоторного топлива", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным вкладом в развитие газоперерабатывающей отрасли.

“Сегодня ведутся работы нулевого цикла: закладка фундаментов под оборудование, строительство зданий и инфраструктуры. Прием первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года", - уточнили в министерстве.

Проект осуществляется в рамках договоренностей между Министерством энергетики РК и подрядными компаниями Северо-Каспийского проекта по соглашению о разделе продукции.

В 2024 году между АО "QazaqGaz" и ТОО "НортКаспиан Оперейтинг Компани" (NCOC) был подписан договор купли-продажи LPG, а также утверждена Дорожная карта проекта.

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