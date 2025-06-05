На западе Казахстана дан старт строительству завода по фракционированию LPG с Кашагана

Строительство завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (LPG) с крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган началось в Атырауской области (на западе Казахстана).

Строительство завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (LPG) с крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган началось в Атырауской области (на западе Казахстана).

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минэнерго республики.

"Реализация проекта направлена на обеспечение стабильных поставок LPG на внутренний рынок и снижение дефицита газомоторного топлива", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным вкладом в развитие газоперерабатывающей отрасли.

“Сегодня ведутся работы нулевого цикла: закладка фундаментов под оборудование, строительство зданий и инфраструктуры. Прием первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года", - уточнили в министерстве.

Проект осуществляется в рамках договоренностей между Министерством энергетики РК и подрядными компаниями Северо-Каспийского проекта по соглашению о разделе продукции.

В 2024 году между АО "QazaqGaz" и ТОО "НортКаспиан Оперейтинг Компани" (NCOC) был подписан договор купли-продажи LPG, а также утверждена Дорожная карта проекта.