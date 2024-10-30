На западе Грузии в эксплуатацию введена крупная ГЭС

Первая крупнейшая гидроэлектростанция (ГЭС), построенная в Грузии после распада СССР, "Хоби 2" введена в эксплуатацию в муниципалитете Чхороцку (регион Самегрело-Земо Сванети).

Первая крупнейшая гидроэлектростанция (ГЭС), построенная в Грузии после распада СССР, "Хоби 2" введена в эксплуатацию в муниципалитете Чхороцку (регион Самегрело-Земо Сванети).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия ГЭС.

По его словам, это важнейший проект, начатый еще в 2015 году, который будет содействовать развитию экономики и дальнейшему укреплению энергетической независимости страны.

"Мы добились прогресса в освоении энергетических ресурсов. К 2012 году выработка электроэнергии составила 3 359 МВт, за прошедшие 12 лет установленная мощность выросла до 4 600 МВт. То есть, наши энергоресурсы увеличились на 37%", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что у правительства есть амбициозный план, чтобы установленная мощность превысила 8 тыс. мегаватт в 2028 году, и 10 тыс. мегаватт к 2030 году. К 2023 году планируется добиться того, чтобы выработка электроэнергии превысила потребление.

Установленная мощность ГЭС составляет 44,5 МВт, выработка электроэнергии - 202 млн кВтч. Объем инвестиций - 63 млн долларов.